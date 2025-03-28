زلزال قوي يضرب ميانمار وشهود يتحدثون عن انهيار مبان في ماندالاي

ضرب زلزال قوي وسط ميانمار اليوم الجمعة مما أدى وفقا لشهود إلى انهيار عدة مبان في ماندالاي ثاني أكبر مدن البلاد.

وأفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية بأن قوة الزلزال بلغت 7.7 درجة وكان على عمق عشرة كيلومترات. وأعقبته هزة ارتدادية قوية.

وكان مركز الزلزال على بعد حوالي 17.2 كيلومتر من مدينة ماندالاي التي يبلغ عدد سكانها نحو 1.5 مليون نسمة.

ولم يصدر تعليق من سلطات ميانمار بشأن الأضرار بعد.

وأظهرت منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي من ماندالاي مباني منهارة وحطاما متناثرا في شوارع المدينة.

وقال أحد الشهود في المدينة لرويترز "هربنا جميعا من المنزل عندما بدأ كل شيء يهتز. شهدت انهيار مبنى من خمسة طوابق أمام عيني. جميع سكان مدينتي في الشارع، ولا أحد يجرؤ على العودة إلى الداخل".

واهتزت المباني في بانكوك عاصمة تايلاند على بعد حوالي ألف كيلومتر جنوبا، فيما اندفع المئات هناك إلى خارج المنازل وسط حالة من الذعر.

وأعلن المعهد الوطني لطب الطوارئ في تايلاند مقتل شخص على الأقل وإنقاذ 42 كانوا محاصرين تحت أنقاض مبنى تحت الإنشاء في بانكوك.

وذكرت وكالة فرانس برس نقلا عن حكومة تايلاند أن السلطات أعلنت حالة الطوارئ في بانكوك.

وذكرت وكالة شينخوا الصينية أن هزات أرضية قوية شعر بها سكان إقليم يونان جنوب غرب البلاد والواقع على الحدود مع ميانمار، لكن لم ترد أنباء عن سقوط ضحايا.