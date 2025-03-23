تسريبات آيفون 17.. تغييرات جذرية مرتقبة في تصميم هواتف أبل لعام 2025

أشعلت التسريبات الأخيرة، الحماس في أوساط محبي التكنولوجيا، بعدما كشفت عن تفاصيل تصميم سلسلة هواتف iPhone 17 المرتقبة، إلى جانب أول هاتف قابل للطي من أبل.

الصور المُسرّبة، والتي نشرها الخبير التقني سوني ديكسون، ألقت الضوء على التحسينات المنتظرة في التصميم والوظائف، مما يمهّد الطريق لحقبة جديدة في أجهزة آيفون.

نظرة أولى على تصميم آيفون 17: أربعة إصدارات جديدة



التسريبات تستعرض أربعة طرازات مختلفة ومن المتوقع الإعلان عنها في سبتمبر 2025.

1. iPhone 17

2. iPhone 17 Air

3. iPhone 17 Pro

4. iPhone 17 Pro Max

الصور المسرّبة تستند على نماذج تصنيع مبدئية تُستخدم عادة لتطوير الإكسسوارات كأغطية الحماية، ما يمنحنا فكرة دقيقة عن الأبعاد الفيزيائية والتصميم العام للأجهزة.

ورغم أن التحديثات البرمجية لا تظهر في هذه النماذج، إلا أن الشكل الخارجي يكشف الكثير عن رؤية أبل القادمة في عالم الهواتف الذكية.

أبرز التحديثات في سلسلة iPhone 17:



أزرار مادية موحدة: جميع الإصدارات ستحتفظ بأزرار "التحكم"، بما في ذلك زر "الالتقاط" الجديد الذي ظهر في الجيل السابق، بالإضافة إلى الزر القابل للبرمجة "Action Button".

iPhone 17 Air... أنحف وأجرأ:

يتميّز هذا الإصدار بنحافته الملفتة مقارنةً ببقية الطرازات، مع شريط كاميرا بارز في الخلف، ما يشير إلى سعي أبل لتحقيق توازن بين التصميم الرشيق وتكبير قدرات الكاميرا الخلفية. التغيير طال كذلك موضع الكاميرا الأمامية والمستشعرات، ما قد يكون نتيجة للتعديلات في نظام الكاميرا الخلفي.

لغز منفذ الشحن: الصور لا تظهر الجزء السفلي من الهواتف، مما أثار تساؤلات حول ما إذا كانت أبل ستتخلى عن منفذ USB-C الذي اعتمدته مؤخراً، وتتجه نحو تجربة مغلقة تعتمد كلياً على الشحن اللاسلكي والتخزين السحابي.

آيفون القابل للطي: دخول قوي من أبل إلى سوق المستقبل



بالتوازي مع سلسلة iPhone 17، تستعد أبل لإطلاق أول هاتف قابل للطي، مع توقعات بطرحه بين أواخر 2026 وأوائل 2027.

وتشير التسريبات إلى أن أبل تسعى لتقديم هاتف ثوري من حيث التصميم، المتانة، والكفاءة.

أبرز ميزات الهاتف القابل للطي:



معدن سائل في المفاصل:

ستستخدم أبل معدناً سائلاً في المفصلات لتقليل علامات الطي وتحسين المتانة.

وتعد شركة "Dongguan Yi'an Technology" المورد الحصري لهذا المعدن، مما يمنح أبل أفضلية تقنية واضحة.

شاشتان مميزتان:

شاشة داخلية بقياس 7.8 إنش وأخرى خارجية بقياس 5.5 إنش، بتصميم على شكل كتاب، مشابه لأجهزة Galaxy Z Fold من سامسونغ، مع تجنب التصميم الصدفي الموجود في Galaxy Z Flip.

تصميم فائق النحافة:

عند فتح الجهاز، يبلغ سمكه حوالي 4.5 ملم، بينما يكون حوالي 9 إلى 9.5 ملم عند طيه، وهو إنجاز هندسي ملحوظ.

كفاءة بطارية وأداء قوي: قد يتم استبدال تقنية Face ID بزر طاقة مدمج بتقنية Touch ID لتوفير المساحة.

وسيحمل الجهاز معالج C1 المتوافق مع شبكات الجيل الخامس، وبطارية عالية الكثافة ضمن هيكل من التيتانيوم، مما يمنحه تفوقاً محتملاً في الأداء وعمر البطارية.

سعر هاتف iPhone 17:

تشير التقديرات إلى أن الهاتف القابل للطي من أبل سيبدأ بسعر 2,299 دولار أمريكي، أي ما يعادل تقريباً 8,445 درهم إماراتي.

هذا السعر يضعه في فئة الهواتف الفاخرة، ويضعه في منافسة مباشرة مع Galaxy Z Fold من سامسونغ.

ورغم السعر المرتفع، فإن مواصفات الهاتف، مثل الشاشة الخالية من التجاعيد والمفاصل المتينة والبطارية الفعّالة، قد تجعل منه معيارًا جديدًا في سوق الهواتف القابلة للطي.

ما الذي تعنيه هذه التسريبات لمستقبل أبل؟



سلسلة iPhone 17 تستمر في الحفاظ على فلسفة التصميم المعروفة لأبل، مع إضافات محسّنة في الكاميرا والأزرار، خصوصًا في إصدار iPhone 17 Air.

الهاتف القابل للطي يمثل قفزة كبيرة، مع التركيز على النحافة، المتانة، والكفاءة في الأداء، ما قد يشكّل بداية مرحلة جديدة في صناعة الهواتف الذكية.

أبل تركّز على تقديم تجربة استخدام متكاملة تجمع بين التصميم الفاخر والتقنية المتطورة، مع الحفاظ على عنصر الابتكار الذي طالما ميّز علامتها.

بشكل عام، يبدو أن السنوات القادمة ستحمل تغييرات مثيرة في مسيرة أبل، سواء في الهواتف التقليدية أو القابلة للطي، ما سيزيد من حدة المنافسة ويدفع الشركات الأخرى لتقديم المزيد من الابتكار.