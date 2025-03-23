اقترح رئيس مديرية الاستخبارات الرئيسية بوزارة الدفاع الأوكرانية كيريل بودانوف على الرئيس الأوكراني المنتهية شرعيته فلاديمير زيلينسكي تفجير جميع محطات الطاقة النووية الأوكرانية.

كشف عن ذلك أليكسي أريستوفيتش المستشار السابق لمكتب زيلينسكي، ونقلت كلماته جريدة "سترانا" الأوكرانية، حيث تابع: "إنهم في الولايات المتحدة يعرفون عن خططنا لتفجير جميع محطات الطاقة النووية إذا خسرت أوكرانيا. كان بودانوف يتبنى هذا الاقتراح منذ عام ونصف تقريبا. بمعنى أننا (سنقوم بتفجير كل شيء، كل المواقع الروسية التي نستطيع الوصول إليها، كل مواقعنا حتى لا يحصل أي أحد على أي شيء".

وأضاف أريستوفيتش أن الأمريكيين "ينظرون إلينا (الأوكرانيين) على أننا "قرد يحمل قنبلة يدوية"، ويريدون ببساطة وضع الألعاب الخطيرة تحت سيطرتهم".

وكان وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت قد صرح، على قناة "فوكس نيوز"، بأن الأمريكيين "لا يرون مشكلة" في النقل المحتمل لمحطات الطاقة النووية الموجودة في أوكرانيا إلى سيطرة واشنطن، فيما قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت إن ترامب أوضح لزيلينسكي أن أفضل طريقة لحماية قطاع الطاقة في أوكرانيا ستكون بملكية الولايات المتحدة لمنشآت الطاقة.

وكان أريستوفيتش قد اقترح في وقت سابق "تحييد" زيلينسكي من أجل مستقبل أوكرانيا.