زيلينسكي يؤكد استعداده لمناقشة صيغ وقف إطلاق النار

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، استعداد بلاده لإجراء مفاوضات وبحث مقترحات محددة لوقف إطلاق النار، وذلك عقب محادثات أجراها في العاصمة النرويجية "أوسلو" مع المبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف وممثلين أوروبيين.

ونقلت وكالة الأنباء الأوكرانية "أوكرينفورم" عن زيلينسكي قوله خلال مؤتمر صحفي الثلاثاء، أن المحادثات تطرقت لضمانات أمنية موثوقة لأوكرانيا تشمل خيارات متنوعة مثل "المادة الخامسة المصغرة" من ميثاق الناتو، مشددا على رفض أي نقاشات دولية حول مستقبل بلاده دون مشاركتها المباشرة، وجدد استعداده لعقد اجتماع ثلاثي يجمعه بنظيريه الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب.

وأبدى الرئيس الأوكراني التزامه بوقف استهداف البنية التحتية للطاقة بشرط توقف روسيا عن هجماتها المماثلة، مبينا أن القوات الروسية واصلت ضرب منشآت الطاقة في عدة مقاطعات أوكرانية مؤخرا، رغم الحديث عن ترتيبات سابقة في هذا الشأن أعلن عنها ترامب.

وينقل المبعوث الأميركي ويتكوف المقترح المحدث والضمانات الأمنية إلى موسكو، حيث من المقرر أن يعرضها على الرئيس الروسي في مدينة سان بطرسبرج اليوم الأربعاء، بمشاركة مستشار ترامب جاريد كوشنر عبر الاتصال المرئي، وفقا لما نقله موقع أكسيوس عن مسؤول أميركي.