غارات إسرائيلية على موقع عسكري في وسط سوريا

أغارت طائرات إسرائيلية، ليل الثلاثاء الأربعاء، على موقع عسكري في وسط سوريا، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وأفاد المرصد عن "ضربات جوية إسرائيلية استهدفت كتيبة صواريخ" قرب مدينة حمص، لافتا الى سماع دوي انفجارات في المنطقة. ولم ترد معلومات بحسب المعطيات الأولية عن وقوع خسائر بشرية وفق المرصد.

وتأتي هذه الغارات غداة مقتل ثلاثة أشخاص في محيط مدينة درعا بجنوب البلاد جراء غارات، قال الجيش الإسرائيلي إنها استهدفت "أهدافا عسكرية".

وأعلنت إسرائيل الأسبوع الماضي أنّها شنّت غارة جوية على دمشق استهدفت مقرا لحركة الجهاد الفلسطينية، قال المرصد إنها أدت إلى مقتل شخص على الأقل.