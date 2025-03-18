مقتل 7 أشخاص جراء تحطم طائرة في هندوراس

لقي سبعة أشخاص مصرعهم، جراء تحطم طائرة قبالة ساحل هندوراس على البحر الكاريبي مساء أمس "الإثنين" بعد دقائق من إقلاعها من جزيرة رواتان، فيما تم انتشال عشرة آخرين أحياء من بين الحطام.

وقالت السلطات في هندوراس، إن الطائرة كانت تقل 14 راكبا وثلاثة من أفراد الطاقم على متنها ، مشيرة إلى أن حطام الطائرة عُثر عليه على بُعد كيلومتر واحد من ساحل الجزيرة.

وكانت الطائرة من طراز جيت ستريم وتشغلها شركة لانسا الوطنية للطيران، متجهة إلى مطار لا سيبا على البر الرئيسي لهندوراس.