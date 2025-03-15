ترامب: بايدن أوقعنا في ورطة وكنا نسير باتجاه حرب عالمية ثالثة

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في مؤتمر صحفي، إن واشنطن أجرت محادثات جيدة جدًا مع روسيا، بشأن وقف إطلاق النار في الحرب الروسية الأوكرانية، وهاجم سلفه جو بايدن، مجددا، قائلا إنه ورط الولايات المتحدة في مأزق حقيقي مع روسيا.

وأضاف «ترامب»، أن العالم كان يسير باتجاه حرب عالمية ثالثة، بسبب الأسلحة النووية، لكننا في وضع جيد الآن.

وأوضح أن حدة القتال في أوكرانيا لا تصدق، وروسيا تحاصر عددا كبيرا من الجنود الأوكرانيين، مؤكدا أنه يحاول إقناع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بإنهاء حرب أوكرانيا، لكنه أكد أن الأمر ليس سهلًا.

وشدد الرئيس الأمريكي، على أن الجميع في وضع جيد جدا، مقارنة بما كان الوضع عليه من قبل لإنهاء الحرب في أوكرانيا.