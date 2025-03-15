بوتين يدعو القوات الأوكرانية إلى "الاستسلام" في منطقة كورسك الروسية

دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين القوّات الأوكرانية المحاصرة في منطقة كورسك الروسية إلى "الاستسلام"، بعدما طالبه الرئيس الأميركي دونالد ترامب بـ"الحفاظ على حياة" الجنود الأوكرانيين.

وخلال الأسبوع الماضي، شنّت روسيا هجوما مضادا سريعا في هذه المنطقة الحدودية الواقعة في غرب البلد، مستعيدة أجزاء كبيرة من كورسك التي استولت عليها أوكرانيا في أغسطس الماضي.

وقد تشكّل هزيمة القوّات الأوكرانية في كورسك ضربة قاصمة لكييف في مساعيها إلى الاستفادة من سيطرتها على المنطقة للتفاوض في محادثات السلام مع موسكو.

وقال بوتين "نحن متعاطفون مع نداء الرئيس ترامب".

وبعد يوم من إجراء محادثات حول هدنة في أوكرانيا مع المبعوث الأميركي، قال بوتين في تصريحات متلفزة "إذا ألقوا أسلحتهم واستسلموا، سيضمن لهم ذلك الحياة والمعاملة الكريمة".

وكان ترامب قد قال إن "آلافا" من الجنود الأوكرانيين "مطوقون بالكامل من جانب الجيش الروسي. إنهم في وضع هش وبالغ السوء".

وأكّد الرئيس الأميركي "طلبت من فلاديمير بوتين بإلحاح الحفاظ على حياتهم، وإلا ستحصل مجزرة مروّعة لم يسبق لها مثيل منذ الحرب العالمية الثانية".

ونفت القيادة العسكرية الأوكرانية ما اعلنه ترامب، غير أن الرئيس فولوديمير زيلينسكي أقرّ بأن قوّاته تواجه ضغوطا متزايدة.

وجاء في بيان لهيئة الأركان العامة على شبكة للتواصل الاجتماعي "حاليا لا تهديد بمحاصرة وحداتنا في منطقة كورسك".

لكن زيلينسكي أكّد الجمعة في تصريح لصحافيين، بينهم مراسلون لوكالة فرانس برس، أن وضع جنوده في كورسك "بالغ الصعوبة".