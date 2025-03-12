أوكرانيا.. مقتل 4 سوريين بضربة صاروخية روسية

أعلن مسؤول أوكراني، اليوم، مقتل 4 سوريين في ضربة صاروخية روسية استهدفت أوديسا ليل أمس.

وأشار المسؤول إلى أن الضربة ألحقت أضرارا بسفينة ترفع علم باربادوس، في ميناء المدينة الواقعة جنوبي البلاد.

وكتب نائب وزير إعادة الإعمار أوليكسي كوليبا عبر منصات التواصل الاجتماعي: "للأسف، قتل 4 أشخاص من مواطني سورية. عند وقوع الهجوم، كانت السفينة تقوم بتحميل القمح لتصديره للجزائر. كانت سفينة مدنية بالكامل".

وتستمر الهجمات بين روسيا وأوكرانيا في الحرب التي اندلعت بين البلدين قبل أكثر من 3 سنوات، توازيا مع جهود دولية لإنهاء الصراع الدامي.

ووافقت أوكرانيا على وقف لإطلاق النار لمدة 30 يوما، بشرط أن توافق روسيا أيضا، بينما تستأنف الولايات المتحدة المساعدات العسكرية والاستخباراتية المقدمة لكييف، وذلك عقب محادثات، جرت أمس، في السعودية.