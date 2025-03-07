"عمليات نوعية" للقوات السورية في القرداحة مسقط الأسد

أعلنت السلطات في سورية الجمعة إطلاق عملية أمنية في مسقط عائلة الأسد، بعد معارك دامية وفظائع أسفرت عن مقتل أكثر من 140 شخصا في غرب البلاد.

ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) عن مصدر في وزارة الدفاع قوله "تقوم قواتنا الآن بتنفيذ عمليات نوعية دقيقة بالتنسيق مع قوى الأمن العام ضد فلول النظام البائد التي غدرت بقواتنا وأهلنا في مدينة القرداحة".

في الأثناء أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان ومحطة تلفزيونية عربية بمقتل عشرات الأشخاص في هجمات انتقامية بغربي سورية.