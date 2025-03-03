أغلبية الألمان تأمل ائتلافاً حاكماً بين المحافظين والاشتراكيين

أظهر استطلاع للرأي أن أغلب الألمان يريدون تشكيل ائتلاف حاكم بين التحالف المسيحي المحافظ والحزب الاشتراكي الديمقراطي، وبحسب الاستطلاع الذي أجراه معهد «إنسا» لقياس مؤشرات الرأي، بتكليف من صحيفة «بيلد آم زونتاج» الألمانية، التي صدرت أمس، فإن 52% من الألمان يأملون وجود حكومة اتحادية بين الحزبين، بينما لا يتمنّى ذلك 32% آخرون، ولم تحدّد بقية النسبة (16%) موقفها.

ويعتقد 44% من الذين شملهم الاستطلاع أن التحالف بين المحافظين والاشتراكيين سيحكم بشكل أفضل من الائتلاف الحاكم السابق بين الاشتراكيين والخضر والأحرار، بينما يعتقد 32% أن الوضع سيكون كما كان عليه في عهد الحكومة السابقة، في حين يعتقد 15% أنه سيكون أسوأ.

ويعتقد 38% من الألمان أن زعيم الحزب المسيحي الديمقراطي والفائز في الانتخابات، فريدريش ميرتس، سيكون مستشاراً أفضل من أولاف شولتس المنتمي للحزب الاشتراكي الديمقراطي، بينما يرى 27% آخرون أنه سيكون بمستوى شولتس نفسه، في حين يعتقد 28% أنه سيكون مستشاراً أسوأ من شولتس.