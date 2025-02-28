أميركا تخفض ميزانيات برامج التنمية الخارجية

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أن الولايات المتحدة خفّضت ميزانيات برامج التنمية والمساعدات الخارجية المتعددة، بمقدار 54 مليار دولار، أي بنسبة 92%.

وقال متحدّث باسم الوزارة في بيان: «في ختام عملية قادتها إدارة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، بما في ذلك الشرائح التي راجعها شخصياً وزير الخارجية (ماركو) روبيو، تمّ تحديد ما يقرب من 5800 منحة قيمتها الإجمالية 54 مليار دولار، لإلغائها في إطار أجندة أميركا أولاً، أي ما يعني خفضاً بنسبة 92%».

وفي اليوم الأول لتوليه الرئاسة، وقّع دونالد ترامب أمراً تنفيذياً قضى بتجميد المساعدات الخارجية الأميركية لمدة 90 يوماً.