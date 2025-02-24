سويسرا قد تسهم بحفظ السلام في أوكرانيا

قال قائد الجيش السويسري، توماس سوسلي، في مقابلة نشرت أمس، إن سويسرا ربما تسهم بقوات في مهمة حفظ سلام مستقبلية في أوكرانيا، إذا طُلب منها ذلك ووافقت عليه الحكومة.

وأضاف لصحيفة «زونتاجس بليك»: «يمكننا على الأرجح نشر نحو 200 جندي في غضون تسعة أشهر إلى 12 شهراً»، مؤكداً أن الأمر متروك للحكومة والبرلمان لاتخاذ القرار إذا جرى تقديم أي طلب إلى سويسرا.

وذكر سوسلي أن حديثه عن إرسال قوات حفظ سلام افتراضي تماماً في الوقت الجاري، لأنه لايزال من غير الواضح كيف سيتطور الوضع بين روسيا وأوكرانيا.

وقال: «لم يتحقق السلام بعد، ولم يتم تقديم أي طلب من الأمم المتحدة».