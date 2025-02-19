زلزال بقوة 5,7 درجات يضرب سواحل إندونيسيا

أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية عن وقوع زلزال بقوة 5,7 درجات على مقياس ريختر قبالة سواحل إندونيسيا، فجر اليوم.

ووفقا للهيئة، وقع الزلزال على بعد 148 كيلومترا جنوب غرب مدينة فاكفاك الإندونيسية، عند خط عرض 3,373 درجات جنوبا وخط طول 131,034 درجة شرقا وعلى عمق 10 كيلومترات.

ولم ترد حتى الآن تقارير فورية عن وقوع أضرار أو خسائر بشرية جراء الزلزال.

وتقع إندونيسيا ضمن حزام النار في المحيط الهادئ، وهو منطقة تشهد نشاطا زلزاليا وبركانيا مرتفعا، مما يجعلها عرضة لوقوع الزلازل والهزات الأرضية بشكل متكرر.