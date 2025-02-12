ترامب: أوكرانيا قد تصبح روسية يوماً ما

اعتبر الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أن أوكرانيا قد تصبح «روسية يوماً ما»، مجدِّداً رغبته في أن تحصل بلاده على معادن نادرة من أوكرانيا مقابل المساعدات التي تقدّمها لكييف.

وبعد ثلاث سنوات من بدء الحرب الروسية الأوكرانية، أحيت إعادة انتخاب ترامب،الذي تعهد بإنهاء الحرب «في 24 ساعة» بعد توليه الرئاسة، التكهنات بشأن محادثات سلام.

ولطالما رفض زيلينسكي فكرة التفاوض قائلاً إنه يريد الانتصار على روسيا في ساحة المعركة، لكن أوكرانيا تواجه صعوبات أمام الجيش الروسي الذي يتقدم في شرق أراضيها، كما تخشى كييف أن تجف المساعدات الأميركية.