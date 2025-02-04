"الصحة العالمية" تبدأ تجربة لقاح ضد "الإيبولا" في أوغندا

أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، بدء تجربة لقاح ضد الإيبولا في أوغندا التي أعلنت مؤخرا تفشي الوباء فيها.

وقال غيبريسوس فى بيان له إن هذه التجربة تستهدف "مخالطي المصابين بالمرض ومخالطيهم" وهي أولى تجربة لتقييم الفعالية السريرية للقاح ضد مرض فيروس إيبولا-السودان مؤكدا أن منظمة الصحة العالمية ستواصل دعم الحكومة الأوغندية في الاستجابة العالمية للسيطرة على الوباء.

وكانت السلطات الأوغندية قد أعلنت نهاية الشهر الماضي عن تفشّي فيروس إيبولا في العاصمة كمبالا.