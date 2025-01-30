نتنياهو يأمر بـ"إرجاء" إطلاق معتقلين فلسطينيين كان مقررا الإفراج عنهم

أمر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بـ"إرجاء" الإفراج عن معتقلين فلسطينيين كان من المقرر إطلاق سراحهم الخميس مقابل الرهائن الإسرائيليين الثلاثة الذين أفرج عنهم قبل ساعات في إطار اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، بحسب مكتبه.

وقال مكتب نتنياهو إن رئيس الوزراء "إلى جانب وزير الدفاع يسرائيل كاتس وجّها بإرجاء الإفراج عن الأسرى المقرر إتمامه اليوم إلى حين ضمان مغادرة رهائننا بشكل آمن في المراحل المقبلة".

وأفاد مصدر في حماس فرانس برس بأن الحركة تتواصل مع الوسطاء للضغط على إسرائيل للإفراج عن المعتقلين الفلسطينيين الـ110 المقرر إطلاق سراحهم الخميس.