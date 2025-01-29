زلزال بقوة 5.6 درجة يضرب بحيرة البايكال الروسية

ضرب زلزال بلغت قوته 5.6 درجة على مقياس ريختر، اليوم، منطقة بحيرة البايكال بمقاطعة إيركوتسك الروسية.

وذكرت المديرية العامة لوزارة الطوارئ بالمقاطعة، في بيان، أن مركز الزلزال كان في مياه بحيرة البايكال، على بعد 36 كيلومترا من بلدة بولشوي غولووستنوي في منطقة إيركوتسك.

وأضافت أن جميع منشآت البنية التحتية في المنطقة، تعمل بشكل طبيعي، ولم تصب بأية أضرار ولم يبلغ عن وقوع إصابات.