"إيوين" تتسبب في انقطاع الكهرباء عن الآلاف في بريطانيا وأيرلندا

تعرضت أيرلندا والمملكة المتحدة لرياح بقوة إعصار صباح اليوم، مما أسفر عن انقطاع الكهرباء عن آلاف المنازل والشركات وتعطل المواصلات في شتى أرجاء المنطقة، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء.

وبلغت سرعة رياح العاصفة 183 كيلومترا في الساعة في جالواي وسط أيرلندا، وفقا لخدمة الأرصاد الجوية الأيرلندية. وذكرت شركة الكهرباء الحكومية "إي إس بي" إنه اعتبارا من الساعة 0600 صباحا بالتوقيت المحلي، انقطعت الكهرباء عن 560 ألف منزل ومزرعة وشركة.

ولدى اقتراب العاصفة، أصدرت السلطات في أنحاء من أيرلندا وأيرلندا الشمالية واسكتلندا تحذيرات باللون الأحمر، وأغلقت المدارس والجامعات وطلبت من السكان اللجوء إلى ملاذ آمن.

أصدر خبراء الأرصاد الجوية الوطنيون في أيرلندا والمملكة المتحدة أشد تحذيرات الطقس خطورة يوم الخميس بشأن تأثير العاصفة إيوين، والتي من المتوقع أن تضرب الساحل الأيرلندي في الساعات الأولى من صباح يوم الجمعة قبل أن تتجه شمال شرقًا إلى اسكتلندا.

وأصدرت هيئة الأرصاد الجوية في بريطانيا تحذيرات من سوء الطقس بالنسبة لمناطق في انجلترا وويلز، وحذرت من احتمالات قطع الكهرباء وتعطل حركة السفر، وسط توقعات بهبوب رياح بسرعة 50 ميلا في الساعة في العاصمة لندن.

وشهدت مناطق وسط العواصم مثل دبلن في أيرلندا وبلفاست في أيرلندا الشمالي وجلاسكو في اسكتلندا هدوءا مخيفا، كما في الأيام الأولى من جائحة كوفيد- 19، حسبما ذكرت وكالة أنباء أسوشيتد برس (أ ب).

وأغلق البرلمان الاسكتلندي في أدنبرة أبوابه وقال رئيس الوزراء جون سويني: "يتعين أن نكون واضحين. لا يجب أن يسافر السكان"، وفقا لوكالة اسوشيتد برس (أ ب).

وقال جيسون نيكولز، كبير خبراء الأرصاد الدوليين في شركة الطقس الخاصة "أكيو ويذر" إن جزءا من شدة العاصفة نجم عن نظام جلب هطولا تاريخيا للثلوج على ساحل خليج المكسيك في الولايات المتحدة، بحسب وكالة (أ ب).