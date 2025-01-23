زلزال بقوة 5.2 درجة يضرب فوكوشيما في اليابان

ضرب زلزال بقوة 5.2 درجة على مقياس ريختر، محافظة فوكوشيما اليابانية والمناطق المجاورة، صباح اليوم، ولم يصدر تحذير من احتمال وقوع تسونامي.

ونقلت وكالة أنباء "كيودو"، عن وكالة الأرصاد الجوية اليابانية قولها ، إن الزلزال سجل 5 درجات على مقياس شدة الزلازل الياباني المكون من 7 درجات، لافتة إلى أن مركز الزلزال كان على عمق 4 كيلومترات.

وقالت شركة طوكيو للطاقة الكهربائية القابضة، المشغلة لمحطتي الطاقة النووية في فوكوشيما دايتشي ودايني، إنه لم يتم رصد أي خلل منذ وقوع الزلزال.