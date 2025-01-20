ترامب: الولايات المتحدة ستنسحب من اتفاق باريس للمناخ

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال خطاب القسم الاثنين أن الولايات المتحدة ستنسحب من اتفاق باريس للمناخ.

وصرح الرئيس الأميركي دونالد ترامب في خطاب تنصيبه رئيسا للولايات المتحدة بأن بلاده سوف تطالب باستعادة قناة بنما، قائلا "لقد أعطيناها لبنما، وسوف نستعيدها مرة أخرى".

وقال "ستستعيد" قناة بنما، مؤكدا أن الصين سيطرت على هذا الممر المائي الحيوي. وأضاف سنغير اسم خليج المكسيك إلى خليج أميركا.

وأوضح ترامب "لم نعطها (القناة) للصين بل أعطيانها لبنما. وسنستعيدها". ولم يستبعد ترامب في السابق استخدام القوة ضد بنما.

وتابع قائلا : سنرسل رجال فضاء إلى المريخ.

وأضاف، سنعيد بناء الاحتياطيات الاستراتيجية وسنصدر الطاقة الأميركية إلى كل العالم.