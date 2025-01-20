ترامب: هناك جنسان فقط ذكر وأنثى

قال مسؤول بالإدارة الجديدة في البيت الأبيض اليوم، إن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب سيصدر أمرا تنفيذيا عند توليه الرئاسة يعلن أن الحكومة الأمريكية الاتحادية ستعترف بوجود نوعين (جنسين) فقط.

وذكر المسؤول أن الإدارة المقبلة قالت إن ترامب سيصدر أيضا أمرا ينهي برامج التنوع والمساواة والشمول "الجذرية والمسرفة" داخل الحكومة الاتحادية.



مسؤول أمريكي: ترامب سيلغي حق اكتساب الجنسية عند الولادة في الولايات المتحدة

