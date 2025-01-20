ترامب يؤدي اليمين رئيسا للولايات المتحدة

أدى الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم الاثنين اليمين رئيسا للولايات المتحدة ليصير الرئيس السابع والأربعين للولايات المتحدة.

وأدى ترامب اليمين في مبنى الكونغرس، مستهلاً فترة رئاسية ثانية للبلاد، أمام كبير القضاة جون روبرتس، على نسخة من «الكتاب المقدس» ورثها عن والدته.

وقال ترامب في خطاب تنصيبه ، أن العصر الذهبي لأميركا قد بدأ الآن، مضيفا أن الحكومة تواجه أزمة ثقة.

ومضى ترامب قائلا، يتعين أن نكون صادقين بشأن التحديات التي نواجهها، وتعهد بمحاربة "النخب الفاسدة والراديكالية".

وتوافد المشاركون في حفل تنصيب الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب على مبنى الكابيتول.

وكان من المقرر في الأصل أن يؤدي اليمين أمام مبنى الكونغرس، لكن تقرر أن يتم ذلك داخل مجمع الكونغرس بسبب البرد القارس.

وبعد المراسم الدينية في الكنيسة القريبة من البيت الأبيض، استقبل بايدن وزوجته ترامب وزوجته لتناول الشاي، وفق التقاليد.

وحضر مراسم التنصيب عدد من الشخصيات والمسؤولين الدوليين بالإضافة إلى كبار أثرياء القطاع التكنولوجي، وكذلك الرؤساء السابقون بيل كلينتون وجورج بوش وباراك أوباما إلى جانب قادة وشخصيات من أقصى اليمين.

وأحاطت المراسم تدابير أمنية استثنائية بعد تعرض ترامب لمحاولتي اغتيال هذا الصيف، فنصبت سواتر عالية على امتداد 48 كلم وتم نشر 25 ألف شرطي.

ومن المنتظر أن يعلن ترامب في أولى ساعات ولايته الجديدة حالة الطوارئ عند الحدود مع المكسيك حيث سيؤدّي الجيش الأمريكي دوراً أساسياً.