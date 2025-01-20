ترامب يصل إلى مبنى الكابيتول لبدء مراسم تنصيبه

دخل الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاثنين إلى مقر الكونغرس في واشنطن في إطار مراسم تنصيبه ليؤدي اليمين الدستورية ليصير الرئيس السابع والأربعين للولايات المتحدة.

وسيقسم ترامب الجمهوري على حماية الدستور تحت قبة المبنى الذي حاول فيه أنصاره في السادس من كانون الثاني/يناير 2021 الحيلولة دون التصديق على فوز منافسه الديموقراطي جو بايدن.

وقال مسؤول في الإدارة الأميركية الجديدة للصحافيين الاثنين إن دونالد ترامب يعتزم إصدار أوامر تنفيذية بصفته رئيسا من شأنها إنهاء حق الحصول على الجنسية بالولادة في الولايات المتحدة وإنهاء الحق بطلب اللجوء.

وقال المسؤول "سننهي حق اللجوء... وهو ما يعني تنفيذ عملية إبعاد فورية من دون إمكانية اللجوء. وسننهي بعد ذلك حق المواطنة بالولادة".

كما ينوي دونالد ترامب إعلان حالة الطوارئ عند الحدود مع المكسيك حيث سيؤدّي الجيش الأميركي دورا أساسيا، بحسب ما كشف مسؤول في الإدارة المقبلة الإثنين.

وقال المسؤول "سنعلن حالة الطوارئ عند الحدود. وسيوعز الأمر التنفيذي، الجيش بإعطاء الأولوية للحدود وسلامة الأراضي".