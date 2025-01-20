بوتين يهنئ ترامب بمناسبة تنصيبه

صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، بأن روسيا تهنئ الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب على توليه منصبه.

وقال بوتين خلال اجتماع مع الأعضاء الدائمين لمجلس الأمن الروسي: "نهنئ الرئيس المنتخب للولايات المتحدة الأميركية على توليه منصبه"، وأشار إلى "أن فترة ما قبل الانتخابات كانت صعبة من جميع النواحي بالنسبة لترامب، وكان تحت ضغوط شديدة"، وفقا لوكالة أنباء سبوتنيك الروسية.

وأضاف الرئيس الروسي: "من الواضح أن فترة ما قبل الانتخابات لم تكن سهلة على ترامب من جميع النواحي، فقد كان هو وحتى أفراد عائلته يتعرضون باستمرار لضغوط شديدة، ووصل الأمر إلى محاولات اغتياله".