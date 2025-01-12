إدانة محامي ترامب الشخصي السابق بقضية تشهير

أدين رودي جولياني، المحامي الشخصي السابق لدونالد ترامب، أول من أمس، بتهمة ازدراء المحكمة الفيدرالية في واشنطن، لاستئنافه التشهير بموظفتين انتخابيتين خلال الانتخابات الرئاسية في 2020، بعدما ألزمته المحكمة بدفع تعويضات لهما بلغت نحو 150 مليون دولار.

وقاد جولياني الذي كان آنذاك جمهورياً، حملة ترامب لإبطال نتائج انتخابات نوفمبر 2020 التي خسرها أمام الديمقراطي جو بايدن. وفي ديسمبر 2023، أمرته المحكمة بدفع أكثر من 148 مليون دولار إلى روبي فريمان وابنتها واندريا «شاي» موس، اللتين عملتا في تنظيم الانتخابات في ولاية جورجيا الحاسمة، في جنوب شرق البلاد. وتعود وقائع القضية إلى مقطع فيديو ظهرت فيه الأم وابنتها أثناء فرز بطاقات الاقتراع وهما تتبادلان شيئاً، تبيّن لاحقاً أنه قرص حلوى نعناع.