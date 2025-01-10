ارتفاع ضحايا حرائق لوس أنجلوس إلى 10 قتلى

ارتفع عدد ضحايا الحرائق في مدينة لوس أنجلوس إلى 10 قتلى، وفق ما أعلنه مكتب الطب الشرعي في مقاطعة لوس أنجلوس الأميركية الليلة الماضية.

وأتت الحرائق الهائلة في مدينة لوس أنجلوس على أكثر من 10 آلاف مبنى والعديد من المنازل والمركبات، وتسبّبت في إجلاء عشرات الآلاف من الأشخاص.

وبقي الحريقان الرئيسيان المستعران في المدينة خارجين عن السيطرة حتى أمس، فيما تمت السيطرة في هوليوود على الحريق في التلال، وفقا للسلطات المحلية، وتم رفع أمر الإخلاء.

وقال الرئيس الأميركي جو بايدن، خلال اجتماع عُقد أمس في البيت الأبيض مع المسؤولين المعنيين بإدارة هذه الحرائق العنيفة، إن الحرائق التي تجتاح منطقة لوس أنجلوس الكبرى حاليا هي الأكثر دمارا في تاريخ ولاية كاليفورنيا، مضيفا أنه تم إجلاء 360 ألف شخص حتى الآن.