الرئيس اللبناني المنتخب: سأعمل على بناء أفضل العلاقات مع الدول العربية

أعلن الرئيس اللبناني المنتخب جوزيف عون الخميس بدء "مرحلة جديدة" في تاريخ البلاد، داعيا إلى "تغيير الأداء السياسي"، والى بناء وطن يكون الجميع فيه "تحت سقف القانون والقضاء".

وفي خطاب القسم الذي تلى أداءه اليمين الدستورية في مقر البرلمان، قال عون "عهدي إلى اللبنانيين أينما كانوا، وليسمع العالم كله، اليوم تبدأ مرحلة جديدة من تاريخ لبنان"، مضيفا "سأكون الخادم الأول للحفاظ على الميثاق ووثيقة الوفاق الوطني وأن أمارس صلاحيات رئيس الجمهورية كاملة كحكم عادل بين المؤسسات".

وتعهد الرئيس اللبناني المنتخب بإعادة إعمار ما دمرته إسرائيل في الجنوب والضاحية الجنوبية لبيروت .

وقال عون في خطابه أمام مجلس النواب بعد انتخابه رئيسا للبنان، سأعمل على تأكيد حق الدولة في "احتكار حمل السلاح"، وأن يكون حق حمل السلاح مقتصرا على الدولة .

وأضاف جوزيف عون: سأعمل على بناء أفضل العلاقات مع الدول العربية.

وقال: لدينا فرصة تاريخية لإعادة العلاقات مع سورية.