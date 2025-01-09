جوزيف عون رئيساً جديداً للبنان

انتخب مجلس النوب اللبناني في جلسته الثانية اليوم الخميس قائد الجيش جوزيف عون رئيسا للبلاد بعد حصوله على الأغلبية المطلقة .

وعجت القاعة بالتصفيق الحاد عقب إعلان رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري ، جوزيف عون رئيسا للبلاد بعد حصوله على 99 صوتا .

وتصاعد الدخان الأبيض من مجلس النواب، وبات قائد الجيش العماد جوزيف عون الرئيس الرابع عشر للجمهورية اللبنانية، بعد شغور في سدة الرئاسة استمر أكثر من عامين.

وحصد عون تأييد 99 نائبا ، فيما صوت تسعة نواب بورقة بيضاء، كما صوت 12 نائبا بورقة "السيادة والدستور"، وحصد شبلي الملاط على صوتين ، أما الاوراق الملغاة فبلغت خمسا.

وحملت جلسة اليوم رقم 13 في تسلسل الدعوات إلى انتخاب رئيس جديد للبنان، منذ مغادرة الرئيس السابق ميشال عون، منصبه بعد انتهاء ولايته في أكتوبر 2022.

وينص الدستور اللبناني في مادته الـ73 على أن يلتئم مجلس النواب بناء على دعوة من رئيسه قبل موعد انتهاء ولاية رئيس الجمهورية بمدة شهر على الأقل أو شهرين على الأكثر، لانتخاب الرئيس الجديد، وإذا لم يدع المجلس لهذا الغرض فإنه يجتمع حكما في اليوم العاشر الذي يسبق أجل انتهاء ولاية الرئيس.

وولد الرئيس المنتخب 10 يناير 1964 في قضاء المتن وحصل على إجازة في العلوم السياسية اختصاص شؤون دولية ، وإجازة جامعية في العلوم العسكرية ويتقن اللغتين الفرنسية والإنجليزية.

وتطوع في الجيش بصفة تلميذ ضابط وألحق في الكلية الحربية إعتباراً من 19 مايو 1983 وحصل على العديد من الترقيات حتى وصل إلى رتبة عماد، وعين قائداً للجيش بتاريخ الثامن من مارس2017.