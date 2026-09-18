شرطي يساعد 45 راكباً تعطلت حافلتهم على طريق الغويفات

كرمت شرطة أبوظبي، شرطياً بادر على تقديم العون والمساعدة إلى 45 راكباً من العائلات بعد تعطلت حافلتهم التي كانت تقلهم أثناء توجههم إلى منفذ الغويفات، حيث لم يكتفِ بتقديم المساعدة المرورية، بل توجه إلى أول محطة بترول قريبة وقام بشراء وجبات غذائية ومياه وعصائر، على حسابه الخاص، وقدّمها للركاب، وظل مرافقاً لهم حتى استأنفوا رحلتهم بأمان واطمئنان.

وكرّم قائد عام شرطة أبوظبي، اللواء أحمد سيف بن زيتون المهيري، الشرطي أول علي عبدالهادي الهاجري، تقديراً لموقفه الإنساني النبيل ومبادرته في تقديم العون والمساعدة للعائلات، بحضور مدير قطاع العمليات المركزية العميد ناصر سليمان المسكري.

وأشاد المهيري بما أبداه الشرطي أول علي الهاجري من حس إنساني عالٍ وروح المبادرة والمسؤولية، وحرصه على الاطمئنان على العائلات وتقديم الدعم والخدمات اللازمة لهم، بما أسهم في التخفيف عنهم ومساعدتهم على استكمال رحلتهم بأمان واطمئنان.

وأكد أن هذه المواقف المشرفة تجسد قيم العمل الشرطي في شرطة أبوظبي، الذي يتجاوز أداء الواجب إلى المبادرة بخدمة المجتمع وتقديم العون لأفراده، وترسخ قيم التلاحم والتكافل والإنسانية التي يتميز بها مجتمع دولة الإمارات.

من جانبه، أعرب الشرطي أول علي عبدالهادي الهاجري عن اعتزازه بالتكريم، مؤكداً أن خدمة أفراد المجتمع ومساعدتهم واجب وطني وإنساني، وأن ما قام به يأتي انطلاقاً من رسالته الشرطية وحرصه على أن يكون عوناً لكل من يحتاج إلى المساعدة.