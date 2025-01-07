ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال التبت إلى 95 قتيلاً و130 جريحا

ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب محافظة دينغري بمنطقة التبت ذاتية الحكم جنوب غربي الصين إلى 95 قتيلاً و130 مصاباً، حسب الإحصائيات الرسمية حتى الساعة الثالثة من بعد ظهر اليوم.

وأفادت قناة الصين المركزية بأن الزلزال - الذي بلغت قوته 6.8 درجة على مقياس ريختر - ضرب بلدة تسوغو في تمام الساعة 9:05 صباحاً بتوقيت بكين.

وأظهرت البيانات الرسمية أن دائرة تأثير الزلزال شملت 27 قرية يقطنها نحو 6900 شخص في محيط 20 كيلومتراً من مركزه، مشيرة إلى أن إجمالي عدد سكان محافظة دينغري يتجاوز 61 ألف نسمة.

وأكدت السلطات المحلية وصول أكثر من 3400 من رجال الإنقاذ و340 من الكوادر الطبية إلى المناطق المتضررة للمشاركة في عمليات الإغاثة.