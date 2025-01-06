وزيرا خارجية السعودية وأميركا يبحثان هاتفيا المستجدات الإقليمية

بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله ، اليوم الاثنين، مع نظيرة الأميركي أنتوني بلينكن الجهود المبذولة بشأن المستجدات الإقليمية .

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن الوزير بن فرحان أجرى ، اليوم، اتصالاً هاتفيًا بالوزير بلينكن ناقشا خلاله "المستجدات الإقليمية، والجهود المبذولة بشأنها".

ويأتي اتصال الوزير السعودي بعد ساعات من لقائه في الرياض مع المبعوث الأميركي للبنان آموس هوكستين وقبل أيام من جلسة لمجلس النواب اللبناني لانتخاب رئيس للبلاد.

وقالت الخارجية السعودية، في بيان أمس ، إن بن فرحان ناقش مع المبعوث الأميركي إلى لبنان" القضايا الإقليمية الراهنة، بما فيها التطورات على الساحة اللبنانية، والجهود المبذولة بشأنها".