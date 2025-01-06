مصرع 8 أشخاص في حريق شمال غرب روسيا

لقي ثمانية أشخاص مصرعهم نتيجة حريق اندلع في مبنى سكني بمقاطعة كيروف الروسية.

وذكرت خدمات طوارئ المدينة في بيان لها وبحسب وكالة “انتر فاكس للأنباء، ، أن حريقا اندلع بمبنى سكني في قرية كيلميز بمقاطعة كيروف شمال غرب روسيا، يقطنه 11 شخصا، مما أدى إلى مقتل ثمانية أشخاص، فيما تمكن الآخرون من الهروب فور اندلاع الحريق.

وأضاف البيان أن فرق الإطفاء تمكنت من إخماد الحريق الذي امتد على مساحة حوالي 480 مترًا مربعًا ، ويجري حاليا التحقيق في ملابسات الحادث.