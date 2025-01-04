وفاة عميدة سن البشرية اليابانية توميكو إيتوكا عن 116 عاما

توفيت عميدة سن البشرية اليابانية توميكو إيتوكا عن 116 عاماً، داخل دار للمسنين كانت تقيم فيها منذ 2019.

وأفادت بلدية مدينة آشيا جنوب اليابان، بأنّ إيتوكا، التي كانت تعيش في المدينة لها أربعة أولاد وخمسة أحفاد، وتنحدر من عائلة من ثلاثة أطفال، وكانت لاعبة كرة طائرة في شبابها، وعايشت حروبا وأوبئة وثورات تكنولوجية .

يذكر أن إيتوكا ولدت بتاريخ 23 مايو 1908 في أوساكا قرب آشيا، وصُنّفت كأكبر شخص سنا في العالم بعد وفاة الإسبانية ماريا برانياس موريرا في أغسطس 2024 عن 117 عاما.