استئناف الرحلات الدولية في مطار دمشق الثلاثاء المقبل

أعلنت هيئة الطيران المدني والنقل الجوي السورية، اليوم، استئناف الرحلات الجوية الدولية من وإلى مطار دمشق الدولي اعتبارا من يوم الثلاثاء المقبل.

ونقلت وكالة الأنباء السورية "سانا"، عن أشهد الصليبي رئيس الهيئة قوله : نطمئن شركات الطيران العربية والعالمية بأننا في مرحلة إعادة تأهيل كاملة لمطاري حلب ودمشق بمساعدة شركائنا كي يكونوا قادرين على استقبال الرحلات من كافة أنحاء العالم.

وكان المطار يستقبل خلال الفترة الماضية طائرات تنقل مساعدات دولية أو تقلّ مسؤولين أجانب، واستأنف تسيير الرحلات الداخلية في وقت سابق.