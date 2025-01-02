مقتل شخصين وإصابة 20 بانفجار ألعاب نارية في هونولولو

ذكرت السلطات، أن انفجار ألعاب نارية عشية رأس السنة، في أحد أحياء جزيرة هونولولو بولاية هاواي الأمريكية، أسفرعن مقتل شخصين وإصابة 20 آخرين.

وذكرت إدارة إطفاء هونولولو في بيان، أن الحادث وقع قبل منتصف الليل مباشرة خارج أحد المنازل، حيث يقع الحي قرب مطار هونولولو الدولي.

وقالت خدمات الطوارئ الطبية في هونولولو، إنه تم إعلان وفاة شخصين في موقع الحادث، وتم نقل المصابين الـ20 الآخرين إلى المستشفيات.