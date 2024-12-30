بيرو .. إنقاذ صيادين عالقين في البحر بسبب الأمواج العملاقة

أعلنت البحرية البيروفية تمكنها من إنقاذ حوالي 30 صيادا كانوا عالقين في البحر لمدة يومين، بسبب أمواج عملاقة ضربت الساحل الشمالي للبلاد، وكان العديد منهم يكافحون لإعادة قواربهم إلى شاطئ أكابولكو في منطقة تومبيس.

وقال خايمي ياسيلا، عمدة إقليم كونترالميرانتي فيلار، الواقع في منطقة تومبيس شمال غرب العاصمة ليما على بعد 1200 كيلومتر، إن بعض الصيادين لم يتمكنوا من الانتظار أكثر ليتم إنقاذهم في البحر، مما أدى إلى تسريع عملية الإنقاذ.

وغرق عدد من القوارب بسبب الأمواج، مما أدى أيضا إلى إغلاق عدة موانئ في المنطقة، وفقا للسلطات في البيرو.

وكان وزير الدفاع والتر أستوديلو قد تابع عمليات الإنقاذ من مروحية تابعة للجيش، كانت تحلق فوق المنطقة المتضررة.