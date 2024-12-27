السعودية تدين الانتهاكات الإسرائيلية بحق الأقصى وسوريا

أعربت المملكة العربية السعودية، أمس، عن إدانتها واستنكارها لاستمرار الانتهاكات الإسرائيلية، بما فيها اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي لباحة المسجد الأقصى، وتوغل قوات الاحتلال في الجنوب السوري.

وأكدت المملكة، في بيان أصدرته وزارة الخارجية بثته وكالة الأنباء السعودية، مساء أمس، أن هذه الممارسات الممنهجة في المسجد الأقصى تُعد تعديا صارخا واستفزازا لمشاعر المسلمين حول العالم، وأن مواصلة العمليات العسكرية في سوريا يعد إمعانا في تخريب فرص استعادة سوريا لأمنها واستقرارها.