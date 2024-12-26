الخطوط الجوية اليابانية تتعرض لهجوم إلكتروني

تعرضت شركة الخطوط الجوية اليابانية لهجوم إلكتروني، قالت إنه ربما يؤثر على رحلاتها الجوية داخل وخارج البلاد.

وقالت الخطوط الجوية اليابانية، الخميس، إنها تعرضت لهجوم إلكتروني قد يؤثر على رحلاتها الداخلية والدولية.

وأوضحت الشركة في منشور على منصة "إكس" أن الهجوم بدأ في الساعة 07:24 صباحا (22:24 بتوقيت غرينتش) وأثر على أنظمتها الداخلية والخارجية.

وأكدت متحدثة باسم "جاپان إيرلاينز" وقوع الهجوم، لكنه لم يقدم أي تحديث بشأن التأخيرات أو الإلغاءات المحتملة في الوقت الحالي.



تأخيرات وإلغاءات

وقالت المتحدثة باسم الشركة لوكالة "فرانس برس": "نؤكد أننا تعرضنا لهجوم سيبراني ونحن نتعامل مع الموقف"، مضيفة: "من المرجح أن يكون لهذا الهجوم تأثير على عمليات الرحلات في المستقبل".

وتابعت المتحدثة: "هناك احتمال لحدوث تأخيرات وإلغاءات"، لكنها أشارت إلى أن الشركة لن تتمكن من تقديم تفاصيل بشأن التأخيرات المحددة في الوقت الحالي.