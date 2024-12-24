الفلبين تعتزم شراء منظومة «تايفون» الأميركية

أعلن الجيش الفلبيني، أمس، أنه يعتزم شراء منظومة «تايفون» الصاروخية الأميركية لحماية مصالحه البحرية المتضاربة في جزء منها مع المصالح الصينية، ما استدعى رداً صينياً سريعاً وصف الخطوة المحتملة بأنها «سباق تسلح واستفزاز».

وقال قائد الجيش الفلبيني، اللفتنانت جنرال روي غاليدو، في مؤتمر صحافي: «من المخطط الاستحصال عليها لأننا نلمس جدواها» على مستوى «الدفاع الأرخبيلي»، وأضاف: «يسعدني أن أبلغ أبناء وطننا بأن جيشكم بصدد تطوير هذه القدرة لحماية سيادتنا»، مشيراً إلى أن الكلفة ستحدد العدد الإجمالي الذي سيتم الاستحصال عليه. وذكر أن الأمر سيستغرق عامين أو أكثر لكي يحصل الجيش على المنظومة.