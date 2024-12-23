انهيار جسر في البرازيل وتسرب حمض الكبريتيك إلى نهر

انهار جسر يربط بين ولايتين في المنطقتين الشمالية والشمالية الشرقية في البرازيل، أمس "الأحد"، أثناء عبور السيارات، مما أسفر عن مقتل شخص واحد على الأقل وانسكاب حمض الكبريتيك في نهر توكانتينس.

وقالت الإدارة الوطنية للبنية التحتية البرازيلية، إن الجزء الأوسط من الجسر، الذي يبلغ طوله 533 مترا ويربط بين مدينتي استريتو في ولاية مارانهاو وأجويارنوبوليس في ولاية توكانتينس، انهار مساء أمس.

وقال مسؤولون إن شاحنة تحمل الحمض سقطت في الماء ، فيما ذكرت إدارة الإطفاء أنه تم تأكيد وفاة شخص واحد وإنقاذ آخر.

وتشير التقديرات الأولية إلى أن الحادث شمل 11 شخصا على الأقل مع سقوط شاحنتين وسيارة ودراجة نارية في النهر الذي يزيد عمقه عن 50 مترا.

لكن إدارة الإطفاء في توكانتينس قالت إنه بحلول المساء أوقف غواصو الإنقاذ جهودهم، بعد معرفة أن إحدى ناقلات النفط الغارقة يتسرب منها حمض الكبريتيك.