ترامب يهدد باستعادة السيطرة على قناة بنما

انتقد الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترامب، ما وصفها بالرسوم غير العادلة المفروضة على السفن الأميركية التي تمر بقناة بنما، مهدداً بالمطالبة بإعادة السيطرة على هذا الممر المائي إلى واشنطن. وأشار ترامب إلى نفوذ الصين المتنامي حول القناة التي تعدّ طريق ملاحة رئيساً للشركات والمصالح الأميركية.

وكتب على منصته «تروث سوشيال»: «يتم التعامل مع قواتنا البحرية وتجارتنا بطريقة غير عادلة.. الرسوم التي تفرضها بنما سخيفة».

وأعيدت السيطرة على قناة بنما، التي أكملت الولايات المتحدة إنشاءها عام 1914، إلى البلاد الواقعة في أميركا الوسطى، بموجب معاهدة عام 1977 وقّعها الرئيس الديمقراطي جيمي كارتر.