جثث في عاصمة أرخبيل فانواتو بعد زلزال عنيف

أفاد شاهد عيان في بورت فيا وكالة فرانس برس أنّه رأى جثثا في عاصمة فانواتو بعد الزلزال العنيف الذي ضرب الأرخبيل، اليوم، وأدّى إلى انهيار جسور وتسبّب بانهيارات أرضية وألحق أضرارا جسيمة بمبان.

وقال مايكل تومسون وهو من سكان بورت فيا في اتصال هاتفي عبر الأقمار الاصطناعية بعد أن نشر على مواقع التواصل الاجتماعي صورا وثّقت جانبا من الدمار الناجم من الزلزال إنّ الطابق الأرضي من مبنى يضم السفارتين الأميركية والفرنسية سُحق تحت الطوابق العليا.