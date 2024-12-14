البرلمان يعزل رئيس كوريا الجنوبية

أقر البرلمان في كوريا الجنوبية، اليوم، مذكرة لعزل الرئيس يون سوك يول، على خلفية محاولته فرض الأحكام العرفية في الثالث ديسمبر الجاري.

وذكرت وكالة "يونهاب" للأنباء الكورية الجنوبية أن 204 نواب صوتوا لصالح المذكرة بينما عارضها 85 نائبا، وامتنع ثلاثة نواب عن التصويت، وأبطلت ثماني بطاقات تصويت، وفق النتيجة التي أعلنها رئيس البرلمان.

وكان يون سوك قد أعلن أنه سيتنحى عن منصبه بعد عزله من قبل البرلمان.