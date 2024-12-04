ترامب يختار رجل أعمال سفيراً لدى بريطانيا

أعلن الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترامب، أنه اختار الداعم المالي للحزب الجمهوري رجل الأعمال والملياردير المصرفي، وارن ستيفنز، لتولي منصب سفير الولايات المتحدة لدى بريطانيا.

وقال ترامب، في منشور على منصته «تروث سوشل» للتواصل الاجتماعي، إنّه «على مدار الـ38 عاماً الماضية قام وارن، بصفته رئيساً ومديراً تنفيذياً لشركته (ستيفنز إنك)، ببناء شركة هائلة للخدمات المالية، بينما ردّ بإخلاص الجَميل لمجتمعه باعتباره مُحسناً».

يشار إلى أن ستيفنز، الذي يقع مقرّ بنكه الاستثماري في أركنساو (جنوب الولايات المتحدة) وليس في «وول ستريت»، تبرّع بملايين الدولارات لمنظمات سياسية تقوم بحملات لمصلحة الجمهوريين.