يونكر: اعتقال اللاجئين بأعداد كبيرة عند الحدود خطأ

انتقد رئيس المفوضية الأوروبية السابق جان كلود يونكر، رئيس وزراء لوكسمبورغ السابق لمدة عقدين تقريباً، إعادة فرض عمليات تفتيش على الحدود في ألمانيا ودول أخرى في الاتحاد الأوروبي.

وقال يونكر في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية: «أود أن يتوقف هذا». وأضاف: «أي شخص يعتقد أن بإمكانه اعتقال اللاجئين بأعداد كبيرة وغيرهم من الأشخاص الصادر بحقهم أوامر اعتقال عند نقاط الحدود الرسمية فهو مخطئ». وقال إن المهربين يبذلون قصارى جهدهم لتجنب عمليات التفتيش الرسمية من جانب الشرطة.

وينطبق هذا بشكل خاص على المنطقة المحيطة بلوكسمبورغ، حيث يوجد الكثير من حركة المرور عبر الحدود مع ألمانيا وفرنسا وبلجيكا.