هزة أرضية بقوة 4.7 درجة تضرب جزر تونغا جنوب المحيط الهادئ

ضربت هزة أرضية بقوة 4.7 درجة على مقياس ريختر، اليوم، جزر "تونغا" الواقعة في جنوب المحيط الهادئ.

وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، أن الهزة وقعت على بعد 155 كيلومترا من منطقة "أوهونوا" وعلى عمق 35 كيلومترا.

ولم ترد أنباء عن وقوع أضرار بشرية أو مادية جراء الهزة .

وتونغا هي أرخبيل يضم 176 جزيرة متناثرة في جنوب المحيط الهادئ، منها 52 مأهولة فقط، وتقع في شمال غرب نيوزيلندا وأستراليا.