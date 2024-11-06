دونالد ترامب يعلن فوزه بالانتخابات الرئاسية الأميركية

أعلن المرشح الجمهوري دونالد ترامب من على منصة مركز مؤتمرات بالم بيتش بولاية فلوريدا، الأربعاء، فوزه بالانتخابات الرئاسية الأميركية.

وقال ترامب: "أشكر الشعب الأميركي على انتخابي لأكون الرئيس الـ47".

وتابع: "حققنا نصرا سياسيا لم تشهد بلادنا مثله من قبل".

وقال ترامب: " حققنا الفوز في الولايات المتأرجحة، صنعنا التاريخ الليلة وهذا نصر سياسي، سنبدأ العصر الذهبي للولايات المتحدة".

وهنأ رئيس مجلس النواب الجمهوري مايك جونسون الأربعاء "الرئيس المنتخب" دونالد ترامب، بعدما تفردت فوكس نيوز بإعلان فوزه رغم عدم حسم الشبكات الأخرى نتيجة السباق إلى البيت الأبيض بعد.