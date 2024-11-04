العراق يرصد بقعاً زيتية في نهر دجلة

أعلنت السلطات العراقية، أمس، إيقاف مشاريع الماء في محافظة صلاح الدين، بعد ظهور بقع زيتية في نهر دجلة.

وقالت مديرية ماء محافظة صلاح الدين، في بيان صحافي أمس، أورده موقع «السومرية نيوز» العراقي، إن «المديرية رصدت ظهور برك وبقع زيتية في نهر دجلة، ووصولها إلى حوض النهر في مدينة تكريت، ما أدى إلى إيقاف مشاريع الماء في قضاء تكريت بشكل مؤقت حتى معالجة البقع الزيتية في القريب العاجل».

وأضافت المديرية أن كوادرها مستنفرة بجهودها الآلية والفنية كافة، للمشاركة في خطة الطوارئ التي أعدّتها المحافظة لمواجهة الأمطار الغزيرة والسيول.