7 مفقودين جراء أمطار غزيرة وفيضانات في إسبانيا

أعلن مسؤولون في إسبانيا فقدان 7 أشخاص، أمس، جراء أمطار غزيرة تسببت بفيضانات مفاجئة في جنوب وشرق البلاد، وأدت إلى تعطيل حركة السفر الجوي وعبر السكك الحديدية.

وقال كارلوس مازون، الزعيم الإقليمي لمنطقة فالنسيا المتمتعة بالحكم الذاتي، إنه تم انتشال بعض جثث لكنه لم يكشف عن العدد.

وأعلنت شركة تشغيل المطارات الإسبانية "إينا" تحويل 12 رحلة كان من المقرر أن تهبط في مطار فالنسيا إلى مدن أخرى بسبب الأمطار والرياح القوية، كما ألغت 10 رحلات أخرى.

وقررت بلدية فالنسيا تعليق الدراسة والمباريات الرياضية اليوم "الأربعاء" وإبقاء الحدائق مغلقة، فيما أوقفت الشركة المشغلة للسكك الحديدية "أديف" جميع خدمات القطارات في منطقة فالنسيا.

وأعلنت وكالة الأرصاد الجوية الإسبانية حالة تأهب قصوى في منطقة فالنسيا وأعلى مستوى تأهب في أجزاء من الأندلس.

وتم قطع العديد من الطرق في كلتا المنطقتين بسبب الفيضانات.